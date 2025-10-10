Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Freitagvormittag auf grünem Terrain
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Standard Chartered. Im London-Handel gewannen die Standard Chartered-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.
Das Papier von Standard Chartered legte um 09:06 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,1 Prozent auf 14,57 GBP. Den Tageshöchststand markierte die Standard Chartered-Aktie bei 14,58 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 14,43 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 108.956 Standard Chartered-Aktien.
Am 09.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,15 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Standard Chartered-Aktie damit 3,83 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 8,20 GBP fiel das Papier am 18.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Standard Chartered-Aktie derzeit noch 43,69 Prozent Luft nach unten.
Standard Chartered ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,54 GBP. Im letzten Jahr hatte Standard Chartered einen Gewinn von 0,29 GBP je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Standard Chartered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,33 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7,88 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 8,32 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Standard Chartered Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Standard Chartered rechnen Experten am 29.10.2026.
Nachrichten zu Standard Chartered plc
Alle: Alle Empfehlungen