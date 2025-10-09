DAX24.662 +0,3%Est505.643 -0,1%MSCI World4.353 ±0,0%Top 10 Crypto16,79 -2,9%Nas23.043 +1,1%Bitcoin105.232 -0,8%Euro1,1612 -0,1%Öl65,92 -0,2%Gold4.040 ±0,0%
Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Donnerstagmittag mit Einbußen

09.10.25 12:06 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Standard Chartered. Zuletzt fiel die Standard Chartered-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 14,67 GBP ab.

Das Papier von Standard Chartered befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 0,9 Prozent auf 14,67 GBP ab. In der Spitze fiel die Standard Chartered-Aktie bis auf 14,63 GBP. Mit einem Wert von 15,10 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im London-Handel wechselten bis jetzt 1.062.624 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.

Am 09.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 15,15 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.10.2024 bei 8,17 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 44,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Standard Chartered-Aktie.

Standard Chartered ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Standard Chartered ein EPS von 0,29 GBP je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,33 Prozent auf 7,88 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 8,32 Mrd. GBP gelegen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Standard Chartered am 30.10.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Standard Chartered.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

