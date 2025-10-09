Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Standard Chartered im Blick

Die Aktie von Standard Chartered gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Standard Chartered zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,3 Prozent auf 14,99 GBP.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Standard Chartered zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,3 Prozent auf 14,99 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Standard Chartered-Aktie bisher bei 15,15 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,10 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 472.223 Standard Chartered-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,15 GBP) erklomm das Papier am 09.10.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Standard Chartered-Aktie derzeit noch 1,03 Prozent Luft nach oben. Am 10.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 8,17 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Standard Chartered-Aktie 45,51 Prozent sinken.

Am 31.07.2025 äußerte sich Standard Chartered zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,54 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Standard Chartered 0,29 GBP je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 7,88 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 5,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Standard Chartered 8,32 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Standard Chartered-Aktie

Bitcoin wieder über 100.000-Dollar-Marke: Analyst von Standard Chartered revidiert Prognose

FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Standard Chartered-Anleger freuen

Krypto-Initiativen der Deutschen Bank gewinnen in den USA offenbar an Dynamik