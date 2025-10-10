Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered präsentiert sich am Nachmittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von Standard Chartered zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Standard Chartered-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 14,71 GBP.

Die Standard Chartered-Aktie konnte um 15:52 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 14,71 GBP. Die Standard Chartered-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 14,72 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,43 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 878.017 Standard Chartered-Aktien.

Am 09.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,15 GBP. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Standard Chartered-Aktie somit 2,91 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,20 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,54 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Standard Chartered 0,29 GBP je Aktie verdient. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,33 Prozent zurück. Hier wurden 7,88 Mrd. GBP gegenüber 8,32 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Standard Chartered am 30.10.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Standard Chartered möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

