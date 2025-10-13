Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Standard Chartered im Fokus

Die Aktie von Standard Chartered gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Standard Chartered-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 14,59 GBP.

Die Standard Chartered-Aktie stieg im London-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 14,59 GBP. Zwischenzeitlich stieg die Standard Chartered-Aktie sogar auf 14,60 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,44 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 92.929 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 10.10.2025 auf bis zu 15,15 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Standard Chartered-Aktie liegt somit 3,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.10.2024 bei 8,20 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Standard Chartered-Aktie 43,78 Prozent sinken.

Standard Chartered-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,290 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,568 USD belaufen.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,54 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 7,88 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 5,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Standard Chartered 8,32 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Standard Chartered.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Standard Chartered einen Gewinn von 2,23 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Standard Chartered-Aktie

Bitcoin wieder über 100.000-Dollar-Marke: Analyst von Standard Chartered revidiert Prognose

FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Standard Chartered-Anleger freuen

Krypto-Initiativen der Deutschen Bank gewinnen in den USA offenbar an Dynamik