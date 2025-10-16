Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Vormittag mit Verlusten
Die Aktie von Standard Chartered gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Standard Chartered-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 14,35 GBP.
Das Papier von Standard Chartered gab in der London-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 14,35 GBP abwärts. Die Standard Chartered-Aktie gab in der Spitze bis auf 14,31 GBP nach. Bei 14,31 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 104.314 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 15,15 GBP. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Standard Chartered-Aktie mit einem Kursplus von 5,58 Prozent wieder erreichen. Bei 8,20 GBP erreichte der Anteilsschein am 18.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Standard Chartered-Aktie mit einem Verlust von 42,82 Prozent wieder erreichen.
Zuletzt erhielten Standard Chartered-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,290 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,440 USD aus.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Standard Chartered am 31.07.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,54 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Standard Chartered 0,29 GBP je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 7,88 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 5,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Standard Chartered 8,32 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Standard Chartered wird am 30.10.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Standard Chartered-Gewinn in Höhe von 2,04 USD je Aktie aus.
