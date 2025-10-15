DAX24.209 -0,1%Est505.613 +1,1%MSCI World4.321 +1,0%Top 10 Crypto15,20 -1,3%Nas22.786 +1,2%Bitcoin95.627 -2,0%Euro1,1634 +0,2%Öl62,06 -0,4%Gold4.201 +1,4%
Blick auf Standard Chartered-Kurs

Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered tendiert am Nachmittag südwärts

15.10.25 16:08 Uhr
Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered tendiert am Nachmittag südwärts

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Standard Chartered. Die Standard Chartered-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 14,40 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Standard Chartered plc
16,60 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr ging es für die Standard Chartered-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 14,40 GBP. Bei 14,40 GBP markierte die Standard Chartered-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,58 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 916.146 Standard Chartered-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 15,15 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der Standard Chartered-Aktie. Am 18.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,20 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Standard Chartered-Aktie ist somit 43,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,290 GBP an Standard Chartered-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,440 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Standard Chartered am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 7,88 Mrd. GBP, gegenüber 8,32 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,33 Prozent präsentiert.

Standard Chartered dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Standard Chartered-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Standard Chartered-Aktie in Höhe von 2,04 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

