Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered gewinnt am Mittwochmittag an Boden

15.10.25 12:04 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Standard Chartered. Die Standard Chartered-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 14,60 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Standard Chartered plc
16,60 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Standard Chartered-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:45 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 14,60 GBP. Die Standard Chartered-Aktie zog in der Spitze bis auf 14,63 GBP an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,58 GBP. Zuletzt wechselten via London 399.536 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.

Am 10.10.2025 markierte das Papier bei 15,15 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Standard Chartered-Aktie liegt somit 3,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,20 GBP am 18.10.2024. Mit einem Kursverlust von 43,84 Prozent würde die Standard Chartered-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 0,290 GBP an Standard Chartered-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,440 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Standard Chartered am 31.07.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,54 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Standard Chartered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,33 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7,88 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 8,32 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,04 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Standard Chartered-Aktie

Bitcoin wieder über 100.000-Dollar-Marke: Analyst von Standard Chartered revidiert Prognose

FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Standard Chartered-Anleger freuen

Krypto-Initiativen der Deutschen Bank gewinnen in den USA offenbar an Dynamik

Analysen zu Standard Chartered plc

DatumRatingAnalyst
27.10.2022Standard Chartered BuyDeutsche Bank AG
26.10.2022Standard Chartered BuyUBS AG
23.04.2021Standard Chartered buyJefferies & Company Inc.
17.09.2019Standard Chartered overweightJP Morgan Chase & Co.
31.08.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
