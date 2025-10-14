Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen

Notierung im Blick

Die Aktie von Standard Chartered gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Standard Chartered-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 14,30 GBP nach.

Die Standard Chartered-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 14,30 GBP abwärts. Das Tagestief markierte die Standard Chartered-Aktie bei 14,19 GBP. Bei 14,31 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 966.620 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 15,15 GBP. Mit einem Zuwachs von 5,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,20 GBP. Dieser Wert wurde am 18.10.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Standard Chartered-Aktie 74,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,440 USD. Im Vorjahr hatte Standard Chartered 0,290 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Standard Chartered am 31.07.2025. Das EPS wurde auf 0,54 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8,32 Mrd. GBP. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 7,88 Mrd. GBP.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Standard Chartered am 30.10.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte Standard Chartered die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Standard Chartered-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,04 USD fest.

