Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger schicken Standard Chartered am Dienstagvormittag ins Minus

Die Aktie von Standard Chartered gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Standard Chartered-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 14,21 GBP ab.

Um 09:07 Uhr rutschte die Standard Chartered-Aktie in der London-Sitzung um 2,0 Prozent auf 14,21 GBP ab. Die Standard Chartered-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 14,19 GBP ab. Bei 14,31 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Im London-Handel wechselten bis jetzt 110.556 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 10.10.2025 auf bis zu 15,15 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Standard Chartered-Aktie mit einem Kursplus von 6,62 Prozent wieder erreichen. Bei 8,20 GBP fiel das Papier am 18.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Standard Chartered-Aktie damit 73,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,440 USD, nach 0,290 GBP im Jahr 2024.

Standard Chartered veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 7,88 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 8,32 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Standard Chartered-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Standard Chartered-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Standard Chartered-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,04 USD fest.

