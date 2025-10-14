Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered büßt am Dienstagmittag ein

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Standard Chartered. Zuletzt fiel die Standard Chartered-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 14,32 GBP ab.

Die Standard Chartered-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 11:48 Uhr um 1,2 Prozent auf 14,32 GBP ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Standard Chartered-Aktie bisher bei 14,19 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,31 GBP. Bisher wurden heute 475.249 Standard Chartered-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 15,15 GBP erreichte der Titel am 10.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Standard Chartered-Aktie somit 5,45 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.10.2024 bei 8,20 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Standard Chartered-Aktie 74,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Standard Chartered-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,290 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,440 USD.

Standard Chartered veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,54 GBP, nach 0,29 GBP im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 7,88 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 5,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,32 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Standard Chartered wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,04 USD je Standard Chartered-Aktie.

