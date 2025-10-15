Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Mittwochvormittag mit Aufschlag

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Standard Chartered. Zuletzt sprang die Standard Chartered-Aktie im London-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 14,57 GBP zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Standard Chartered nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 1,1 Prozent auf 14,57 GBP. Zwischenzeitlich stieg die Standard Chartered-Aktie sogar auf 14,61 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 14,58 GBP. Der Tagesumsatz der Standard Chartered-Aktie belief sich zuletzt auf 66.679 Aktien.

Am 10.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,15 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Standard Chartered-Aktie damit 3,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.10.2024 bei 8,20 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,71 Prozent.

Nachdem Standard Chartered seine Aktionäre 2024 mit 0,290 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,440 USD je Aktie ausschütten.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Standard Chartered am 31.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,54 GBP, nach 0,29 GBP im Vorjahresvergleich. Mit einem Umsatz von 7,88 Mrd. GBP, gegenüber 8,32 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,33 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Standard Chartered Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,04 USD je Aktie belaufen.

