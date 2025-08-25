Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered wird am Mittag ausgebremst
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Standard Chartered. Die Standard Chartered-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 3,1 Prozent im Minus bei 13,73 GBP.
Um 11:48 Uhr ging es für die Standard Chartered-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 3,1 Prozent auf 13,73 GBP. Die Standard Chartered-Aktie sank bis auf 13,71 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,92 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 923.225 Standard Chartered-Aktien.
Am 14.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,33 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 4,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 7,43 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.09.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Standard Chartered-Aktie 45,89 Prozent sinken.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,290 GBP an Standard Chartered-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,438 USD.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Standard Chartered am 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 GBP gegenüber 0,29 GBP im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,33 Prozent auf 7,88 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte Standard Chartered 8,32 Mrd. GBP umgesetzt.
Standard Chartered wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Standard Chartered-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.
Von Analysten wird erwartet, dass Standard Chartered im Jahr 2025 2,03 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
