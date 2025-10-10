ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt HSBC auf 'Hold' - Hebt Ziel auf 1120 Pence
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat HSBC von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 960 auf 1120 Pence angehoben. Dass die Bank ihre Hongkong-Tochter Hang Seng komplett übernehmen und deshalb den Rückkauf eigener Aktien für drei Quartale aussetze, begeistere ihn nicht, schrieb Joseph Dickerson in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Auf Basis seiner Berechnungen sei die Transaktion vor Berücksichtigung der schätzungsweise überschaubaren Synergien ergebnisneutral (EPS). Trotz seiner angehobenen Schätzungen und einer für 2027 angenommenen Eigenkapitalquote (ROTE) von fast 17 Prozent sehe er nicht genug Kurspotenzial, um seine bisherige Kaufempfehlung beizubehalten./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 17:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 17:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Nachrichten zu HSBC Holdings plc
Analysen zu HSBC Holdings plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|HSBC Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.2025
|HSBC Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.2025
|HSBC Neutral
|UBS AG
|06.10.2025
|HSBC Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.2025
|HSBC Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.10.2025
|HSBC Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.2025
|HSBC Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.07.2025
|HSBC Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.2025
|HSBC Overweight
|Barclays Capital
|03.07.2025
|HSBC Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|HSBC Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.2025
|HSBC Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.2025
|HSBC Neutral
|UBS AG
|11.09.2025
|HSBC Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.09.2025
|HSBC Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.10.2021
|HSBC Sell
|Deutsche Bank AG
|27.05.2021
|HSBC Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.2021
|HSBC Sell
|Deutsche Bank AG
|28.04.2021
|HSBC Underweight
|Barclays Capital
|27.04.2021
|HSBC Underweight
|Barclays Capital
