Kursentwicklung im Fokus

Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Montagmittag mit grünen Vorzeichen

27.10.25 12:04 Uhr
Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Montagmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Standard Chartered. Zuletzt ging es für das Standard Chartered-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 14,42 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Standard Chartered plc
16,20 EUR 0,20 EUR 1,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Standard Chartered-Aktie stieg im London-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 14,42 GBP. Kurzfristig markierte die Standard Chartered-Aktie bei 14,45 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,26 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 471.441 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.

Am 10.10.2025 markierte das Papier bei 15,15 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der Standard Chartered-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.10.2024 bei 8,50 GBP. Der aktuelle Kurs der Standard Chartered-Aktie ist somit 41,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,290 GBP an Standard Chartered-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,440 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Standard Chartered am 31.07.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,54 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Standard Chartered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,29 GBP in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8,32 Mrd. GBP. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 7,88 Mrd. GBP.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Standard Chartered veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Standard Chartered-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,05 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Standard Chartered plc

DatumMeistgelesen
Analysen zu Standard Chartered plc

DatumRatingAnalyst
27.10.2022Standard Chartered BuyDeutsche Bank AG
26.10.2022Standard Chartered BuyUBS AG
23.04.2021Standard Chartered buyJefferies & Company Inc.
17.09.2019Standard Chartered overweightJP Morgan Chase & Co.
31.08.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
