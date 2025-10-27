Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered legt am Montagvormittag zu
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Standard Chartered. Das Papier von Standard Chartered konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,6 Prozent auf 14,34 GBP.
Die Standard Chartered-Aktie notierte im London-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 14,34 GBP. Bei 14,35 GBP markierte die Standard Chartered-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 14,26 GBP eröffnete der Anteilsschein. Von der Standard Chartered-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 78.323 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 15,15 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,61 Prozent. Bei einem Wert von 8,50 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.10.2024). Derzeit notiert die Standard Chartered-Aktie damit 68,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem Standard Chartered seine Aktionäre 2024 mit 0,290 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,440 USD je Aktie ausschütten.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Standard Chartered am 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Standard Chartered mit einem Umsatz von insgesamt 7,88 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,32 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 5,33 Prozent verringert.
Standard Chartered wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.
Experten gehen davon aus, dass Standard Chartered im Jahr 2025 2,05 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
