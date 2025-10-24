Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered präsentiert sich am Nachmittag fester

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Standard Chartered. Die Standard Chartered-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 14,20 GBP.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der London-Sitzung 1,2 Prozent auf 14,20 GBP zu. Im Tageshoch stieg die Standard Chartered-Aktie bis auf 14,20 GBP. Mit einem Wert von 14,05 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Standard Chartered-Aktien beläuft sich auf 609.745 Stück.

Bei 15,15 GBP markierte der Titel am 10.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,69 Prozent könnte die Standard Chartered-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 25.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,40 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Standard Chartered-Aktie 40,81 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Standard Chartered-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,290 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,440 USD belaufen.

Am 31.07.2025 hat Standard Chartered in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 GBP gegenüber 0,29 GBP im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,33 Prozent zurück. Hier wurden 7,88 Mrd. GBP gegenüber 8,32 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Standard Chartered am 30.10.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Experten taxieren den Standard Chartered-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,05 USD je Aktie.

