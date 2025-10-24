Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Freitagmittag in Grün
Die Aktie von Standard Chartered gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Standard Chartered nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 14,10 GBP.
Die Standard Chartered-Aktie stieg im London-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 14,10 GBP. Die Standard Chartered-Aktie zog in der Spitze bis auf 14,11 GBP an. Den Handelstag beging das Papier bei 14,05 GBP. Zuletzt wechselten 313.084 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.
Am 10.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,15 GBP an. Derzeit notiert die Standard Chartered-Aktie damit 6,93 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 8,40 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.10.2024). Mit Abgaben von 40,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,440 USD. Im Vorjahr erhielten Standard Chartered-Aktionäre 0,290 GBP je Wertpapier.
Am 31.07.2025 hat Standard Chartered in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,54 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 7,88 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 5,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Standard Chartered 8,32 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Standard Chartered am 30.10.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Standard Chartered-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,05 USD je Standard Chartered-Aktie belaufen.
