Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered tendiert am Freitagvormittag fester

Die Aktie von Standard Chartered zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 14,06 GBP zu.

Die Standard Chartered-Aktie notierte im London-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 14,06 GBP. Den Tageshöchststand markierte die Standard Chartered-Aktie bei 14,07 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,05 GBP. Bisher wurden via London 54.108 Standard Chartered-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 15,15 GBP erreichte der Titel am 10.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Standard Chartered-Aktie ist somit 7,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 25.10.2024 auf bis zu 8,40 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,290 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,440 USD je Standard Chartered-Aktie.

Am 31.07.2025 hat Standard Chartered die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,54 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Standard Chartered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,33 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7,88 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 8,32 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Standard Chartered wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Standard Chartered-Gewinn in Höhe von 2,05 USD je Aktie aus.

