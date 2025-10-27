Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Montagnachmittag freundlich
Die Aktie von Standard Chartered gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Standard Chartered-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 3,0 Prozent auf 14,68 GBP.
Das Papier von Standard Chartered konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 3,0 Prozent auf 14,68 GBP. Kurzfristig markierte die Standard Chartered-Aktie bei 14,70 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,26 GBP. Zuletzt wurden via London 928.889 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 15,15 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Standard Chartered-Aktie derzeit noch 3,17 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.10.2024 bei 8,50 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die Standard Chartered-Aktie mit einem Verlust von 42,08 Prozent wieder erreichen.
Experten gehen davon aus, dass Standard Chartered-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,440 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Standard Chartered 0,290 GBP aus.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Standard Chartered am 31.07.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,29 GBP je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Standard Chartered im vergangenen Quartal 7,88 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Standard Chartered 8,32 Mrd. GBP umsetzen können.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.
Den erwarteten Gewinn je Standard Chartered-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,05 USD fest.
Redaktion finanzen.net
