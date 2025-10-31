Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Nachmittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Standard Chartered. Zuletzt fiel die Standard Chartered-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 15,50 GBP ab.

Der Standard Chartered-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 15,50 GBP. Die Standard Chartered-Aktie sank bis auf 15,38 GBP. Mit einem Wert von 15,52 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 1.184.939 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.

Bei 15,81 GBP markierte der Titel am 30.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,73 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Standard Chartered-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,290 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,441 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Standard Chartered am 31.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,28 GBP je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 7,88 Mrd. GBP, gegenüber 8,20 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,89 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Standard Chartered am 24.02.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 19.02.2027 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,06 USD je Standard Chartered-Aktie belaufen.

