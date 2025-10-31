Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Vormittag schwächer

Kursverlauf

Die Aktie von Standard Chartered gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Standard Chartered-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 15,50 GBP.

Die Standard Chartered-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 09:06 Uhr um 1,4 Prozent auf 15,50 GBP ab. Zwischenzeitlich weitete die Standard Chartered-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 15,49 GBP aus. Mit einem Wert von 15,52 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 50.648 Standard Chartered-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.10.2025 bei 15,81 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 8,73 GBP fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 43,67 Prozent könnte die Standard Chartered-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,290 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,441 USD je Standard Chartered-Aktie.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,54 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,28 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,89 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,88 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,20 Mrd. GBP US-Dollar umgesetzt.

Standard Chartered wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 24.02.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Standard Chartered rechnen Experten am 19.02.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,06 USD je Aktie in den Standard Chartered-Büchern.

