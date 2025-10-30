Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered verteuert sich am Nachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Standard Chartered zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Standard Chartered legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 3,1 Prozent auf 15,64 GBP.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Standard Chartered zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 3,1 Prozent auf 15,64 GBP. Die Standard Chartered-Aktie zog in der Spitze bis auf 15,81 GBP an. Bei 15,45 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Im London-Handel wechselten bis jetzt 1.875.275 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.

Am 30.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,81 GBP an. Gewinne von 1,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (8,73 GBP). Mit einem Kursverlust von 44,18 Prozent würde die Standard Chartered-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Standard Chartered-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,290 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,440 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Standard Chartered am 31.07.2025 vor. Das EPS lag bei 0,54 GBP. Im letzten Jahr hatte Standard Chartered einen Gewinn von 0,29 GBP je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Standard Chartered im vergangenen Quartal 7,88 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Standard Chartered 8,32 Mrd. GBP umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.02.2026 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 19.02.2027.

Den erwarteten Gewinn je Standard Chartered-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,05 USD fest.

