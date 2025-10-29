DAX24.259 -0,1%Est505.729 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,40 +2,6%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.263 +0,3%Euro1,1636 -0,1%Öl64,75 +0,5%Gold4.020 +2,0%
Beyond Meat A2N7XQ Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Nokia 870737 Nordex A0D655
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- Coinbase, NVIDIA, Redcare, adidas, RWE, Stellantis im Fokus
Aktie im Blick

Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered präsentiert sich am Mittag stärker

29.10.25 12:04 Uhr

29.10.25 12:04 Uhr
Die Aktie von Standard Chartered zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Standard Chartered-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 15,16 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Standard Chartered plc
17,10 EUR 0,30 EUR 1,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im London-Handel gewannen die Standard Chartered-Papiere um 11:48 Uhr 1,1 Prozent. In der Spitze legte die Standard Chartered-Aktie bis auf 15,17 GBP zu. Bei 15,00 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 413.106 Standard Chartered-Aktien.

Bei 15,17 GBP erreichte der Titel am 29.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Standard Chartered-Aktie mit einem Kursplus von 0,07 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (8,73 GBP). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,290 GBP an Standard Chartered-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,440 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Standard Chartered am 31.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,54 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,29 GBP je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Standard Chartered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,33 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7,88 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 8,32 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Standard Chartered am 30.10.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 19.02.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,05 USD je Standard Chartered-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

Nachrichten zu Standard Chartered plc

DatumMeistgelesen
Analysen zu Standard Chartered plc

DatumRatingAnalyst
27.10.2022Standard Chartered BuyDeutsche Bank AG
26.10.2022Standard Chartered BuyUBS AG
23.04.2021Standard Chartered buyJefferies & Company Inc.
17.09.2019Standard Chartered overweightJP Morgan Chase & Co.
31.08.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.10.2022Standard Chartered BuyDeutsche Bank AG
26.10.2022Standard Chartered BuyUBS AG
23.04.2021Standard Chartered buyJefferies & Company Inc.
17.09.2019Standard Chartered overweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2018Standard Chartered Conviction BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
31.08.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
01.08.2018Standard Chartered HoldHSBC
03.07.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
03.05.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
15.01.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.05.2018Standard Chartered UnderweightBarclays Capital
02.08.2017Standard Chartered UnderperformCredit Suisse Group
06.03.2017Standard Chartered SellDeutsche Bank AG
14.12.2016Standard Chartered SellDeutsche Bank AG
27.06.2016Standard Chartered SellDeutsche Bank AG

