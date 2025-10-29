Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered präsentiert sich am Mittag stärker
Die Aktie von Standard Chartered zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Standard Chartered-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 15,16 GBP.
Im London-Handel gewannen die Standard Chartered-Papiere um 11:48 Uhr 1,1 Prozent. In der Spitze legte die Standard Chartered-Aktie bis auf 15,17 GBP zu. Bei 15,00 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 413.106 Standard Chartered-Aktien.
Bei 15,17 GBP erreichte der Titel am 29.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Standard Chartered-Aktie mit einem Kursplus von 0,07 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (8,73 GBP). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem im Jahr 2024 0,290 GBP an Standard Chartered-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,440 USD aus.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Standard Chartered am 31.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,54 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,29 GBP je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Standard Chartered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,33 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7,88 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 8,32 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Standard Chartered am 30.10.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 19.02.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,05 USD je Standard Chartered-Aktie.
