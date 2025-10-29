Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Mittwochnachmittag höher

Notierung im Fokus

Die Aktie von Standard Chartered gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Standard Chartered-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 15,13 GBP.

Um 15:52 Uhr ging es für das Standard Chartered-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 15,13 GBP. Im Tageshoch stieg die Standard Chartered-Aktie bis auf 15,17 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 15,00 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 777.851 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,17 GBP. Dieser Kurs wurde am 29.10.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Standard Chartered-Aktie liegt somit 0,29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 8,73 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Standard Chartered-Aktie 73,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Standard Chartered-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,290 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,440 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Standard Chartered am 31.07.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,54 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,29 GBP je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 7,88 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 8,32 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Standard Chartered dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 19.02.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,05 USD je Aktie in den Standard Chartered-Büchern.

