Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered zeigt sich am Mittwochvormittag freundlich

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Standard Chartered. Das Papier von Standard Chartered legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,7 Prozent auf 15,11 GBP.

Um 09:07 Uhr ging es für das Standard Chartered-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 15,11 GBP. Im Tageshoch stieg die Standard Chartered-Aktie bis auf 15,11 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,00 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 60.582 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 15,15 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.10.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Standard Chartered-Aktie mit einem Kursplus von 0,23 Prozent wieder erreichen. Bei 8,73 GBP fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Standard Chartered-Aktie 42,24 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Standard Chartered-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,290 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,440 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Standard Chartered am 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Standard Chartered 0,29 GBP je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 7,88 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 8,32 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 19.02.2027 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Standard Chartered im Jahr 2025 2,05 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

