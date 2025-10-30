Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Donnerstagmittag fester

Standard Chartered im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Standard Chartered. Das Papier von Standard Chartered legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 1,7 Prozent auf 15,42 GBP.

Die Standard Chartered-Aktie notierte im London-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 15,42 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die Standard Chartered-Aktie bei 15,81 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 15,45 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 1.241.911 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.

Am 30.10.2025 markierte das Papier bei 15,81 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 2,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 8,73 GBP erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 43,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,290 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,440 USD je Standard Chartered-Aktie.

Standard Chartered veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,54 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,33 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,88 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,32 Mrd. GBP US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 24.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Standard Chartered-Anleger Experten zufolge am 19.02.2027 werfen.

In der Standard Chartered-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,05 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

