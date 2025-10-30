Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Donnerstagvormittag höher

Notierung im Fokus

Die Aktie von Standard Chartered gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 3,0 Prozent auf 15,62 GBP zu.

Das Papier von Standard Chartered konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 3,0 Prozent auf 15,62 GBP. Die Standard Chartered-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 15,78 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,45 GBP. Bisher wurden via London 445.940 Standard Chartered-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 30.10.2025 auf bis zu 15,78 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,02 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Standard Chartered-Aktie. Bei 8,73 GBP fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Standard Chartered-Aktie ist somit 44,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Standard Chartered-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,290 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,440 USD aus.

Am 31.07.2025 hat Standard Chartered in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Standard Chartered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,54 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,29 GBP je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Standard Chartered mit einem Umsatz von insgesamt 7,88 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,32 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 5,33 Prozent verringert.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Standard Chartered wird am 24.02.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 19.02.2027 dürfte Standard Chartered die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,05 USD je Standard Chartered-Aktie.

