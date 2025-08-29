Star Copper stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
30.08.25 06:35 Uhr
Star Copper hat am 28.08.2025 die Bücher zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,05 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Star Copper ein EPS von -0,540 CAD in den Büchern gestanden.
