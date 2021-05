Werbung

Heute im Fokus

DAX fester -- Asiens Börsen in Grün -- adidas erhält wohl Milliarden-Angebot für Reebok -- Knorr-Bremse schneidet besser ab -- Coinbase, Aurora Cannabis, Disney, Airbnb im Fokus

Deka stärkt Aufsichtsrat der Aareal Bank den Rücken. SUSE will anscheinend Angebotsspanne am unteren Ende einengen. Foxconn erzielt deutlichen Umsatz- und Gewinnsprung. Schwacher Wind und höhere Kosten dämpfen Entwicklung von ENCAVIS. TUI fährt Betrieb in Griechenland hoch. Passagieraufkommen in Frankfurt ist auch im April niedrig. BVB feiert Pokalsieg nach Sieg gegen Leipzig. HOCHTIEF-Mutter ACS steigert Gewinn im ersten Quartal.