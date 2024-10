Starker Wochentag in New York: Dow Jones beendet den Montagshandel mit Gewinnen

Dow Jones-Kursverlauf

Der Dow Jones verbuchte heute Zuwächse.

Am Montag steht der Dow Jones via NYSE zum Handelsende 0,47 Prozent im Plus bei 43.065,22 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 14,283 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,831 Prozent auf 42.507,53 Punkte an der Kurstafel, nach 42.863,86 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 43.139,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 42.707,14 Einheiten.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, einen Stand von 41.393,78 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, den Stand von 40.000,90 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, notierte der Dow Jones bei 33.670,29 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 14,19 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 43.139,00 Punkten. Bei 37.122,95 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Apple (+ 1,65 Prozent auf 231,30 USD), McDonalds (+ 1,57 Prozent auf 309,84 USD), Travelers (+ 1,50 Prozent auf 240,12 USD), Goldman Sachs (+ 1,25 Prozent auf 522,75 USD) und UnitedHealth (+ 1,23 Prozent auf 605,40 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Caterpillar (-2,01 Prozent auf 393,95 USD), Boeing (-1,34 Prozent auf 148,99 USD), Amgen (-1,14 Prozent auf 324,62 USD), Amazon (-0,68 Prozent auf 187,54 USD) und Nike (-0,67 Prozent auf 81,60 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 12.280.255 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,167 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf

Die Verizon-Aktie weist mit 9,36 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,26 Prozent bei der Verizon-Aktie an.

