Starker Wochentag in New York: Dow Jones nachmittags fester

Der Dow Jones entwickelt sich am Donnerstagnachmittag positiv.

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0,73 Prozent stärker bei 39.801,12 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 12,994 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 1,11 Prozent auf 39.072,05 Punkte an der Kurstafel, nach 39.512,13 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 39.889,05 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 39.589,23 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 2,51 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.02.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 38.612,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.12.2023, betrug der Dow Jones-Kurs 37.404,35 Punkte. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 21.03.2023, den Stand von 32.560,60 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 5,53 Prozent nach oben. Bei 39.889,05 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 37.122,95 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Goldman Sachs (+ 4,32 Prozent auf 413,60 USD), 3M (+ 2,75 Prozent auf 99,17 EUR), Home Depot (+ 2,54 Prozent auf 394,19 USD), Boeing (+ 2,39 Prozent auf 173,65 EUR) und Amazon (+ 2,21 Prozent auf 165,88 EUR). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Apple (-4,23 Prozent auf 171,11 USD), Intel (-1,47 Prozent auf 39,81 EUR), Dow (-0,80 Prozent auf 57,71 USD), IBM (-0,75 Prozent auf 192,51 USD) und McDonalds (-0,52 Prozent auf 282,98 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 17.308.940 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 2,865 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

Im Dow Jones präsentiert die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,72 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie an.

