Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite beendet die Sitzung mit Gewinnen

04.06.24 22:32 Uhr

Wenig Veränderung war am zweiten Tag der Woche in New York zu beobachten.

Der NASDAQ Composite ging nahezu unverändert (plus 0,17 Prozent) bei 16.857,05 Punkten aus dem Handel. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,028 Prozent auf 16.823,88 Punkte an der Kurstafel, nach 16.828,67 Punkten am Vortag. Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 16.891,87 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 16.750,39 Punkten. So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 16.156,33 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 04.03.2024, wies der NASDAQ Composite 16.207,51 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 13.240,77 Punkten. Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 14,16 Prozent zu Buche. Bei 17.032,66 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14.477,57 Punkten registriert. Die Tops und Flops im NASDAQ Composite Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Neogen (+ 15,89 Prozent auf 15,90 USD), Enzon Pharmaceuticals (+ 13,85 Prozent auf 0,15 USD), Forward Air (+ 8,36 Prozent auf 18,67 USD), Arundel (+ 6,86 Prozent auf 0,22 CHF) und Corcept Therapeutics (+ 5,02 Prozent auf 32,87 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Powell Industries (-8,31 Prozent auf 157,11 USD), Ligand Pharmaceuticals (-8,05 Prozent auf 80,83 USD), Big 5 Sporting Goods (-7,63 Prozent auf 3,27 USD), CRESUD (-7,62 Prozent auf 8,85 USD) und Donegal Group B (-6,99 Prozent auf 11,97 USD). NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 18.283.425 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die Microsoft-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 2,831 Bio. Euro den größten Anteil. Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick Die Bed Bath Beyond-Aktie verzeichnet mit 0,05 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Unter den Aktien im Index zeigt die Comtech Telecommunications-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 15,56 Prozent die attraktivste Dividendenrendite. Redaktion finanzen.net

