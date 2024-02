Starker Wochentag in New York: S&P 500 beendet den Handel im Plus

Kursentwicklung

Wenig verändert zeigte sich der S&P 500 letztendlich.

Schlussendlich ging der S&P 500 den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0,17 Prozent) bei 5.078,18 Punkten aus dem Dienstagshandel. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 42,777 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,127 Prozent auf 5.075,99 Punkte an der Kurstafel, nach 5.069,53 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5.080,69 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5.057,29 Punkten.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, erreichte der S&P 500 einen Wert von 4.890,97 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.11.2023, lag der S&P 500-Kurs bei 4.550,43 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.02.2023, notierte der S&P 500 bei 3.982,24 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 7,07 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 5.111,06 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.682,11 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Norwegian Cruise Line (+ 19,84 Prozent auf 19,09 USD), SVB Financial Group (+ 10,00 Prozent auf 0,11 USD), Carnival (+ 7,65 Prozent auf 15,91 USD), Advance Auto Parts (+ 7,31 Prozent auf 64,75 USD) und AutoZone (+ 6,66 Prozent auf 2.954,99 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Perrigo Company (-15,14 Prozent auf 27,30 USD), International Flavors Fragrances (-3,84 Prozent auf 74,44 USD), SBA Communications REIT (A) (-3,77 Prozent auf 199,95 USD), Henry Schein (-3,38 Prozent auf 77,85 USD) und Hess (-3,09 Prozent auf 145,32 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im S&P 500 sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 15.213.097 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,808 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Blick

Im S&P 500 weist die SVB Financial Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die First Republic Bank-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 176,47 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net