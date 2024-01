Starker Wochentag in New York: So entwickelt sich der NASDAQ Composite am Nachmittag

Index-Performance im Blick

Der NASDAQ Composite bewegt sich am fünften Tag der Woche kaum.

Am Freitag bewegt sich der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ 0,08 Prozent höher bei 14.981,86 Punkten. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,206 Prozent auf 15.001,01 Punkte an der Kurstafel, nach 14.970,19 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 15.047,25 Punkte, das Tagestief hingegen 14.931,88 Zähler.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 2,87 Prozent. Der NASDAQ Composite lag vor einem Monat, am 12.12.2023, bei 14.533,40 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.10.2023, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 13.574,22 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 12.01.2023, einen Wert von 11.001,10 Punkten auf.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit EMCORE (+ 14,20 Prozent auf 0,57 USD), Arundel (+ 8,82 Prozent auf 0,11 CHF), Ceragon Networks (+ 6,49 Prozent auf 2,79 USD), Geospace Technologies (+ 6,04 Prozent auf 13,88 USD) und Harvard Bioscience (+ 5,79 Prozent auf 4,93 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Enzon Pharmaceuticals (-12,39 Prozent auf 0,09 USD), Cutera (-11,37 Prozent auf 3,82 USD), MicroStrategy (-9,29 Prozent auf 486,37 USD), Agenus (-8,09 Prozent auf 0,66 USD) und Baiducom (-5,38 Prozent auf 111,01 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 4.168.174 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,640 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Alliance Resource Partners LP-Aktie mit 4,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. CRESUD lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 43,34 Prozent.

Redaktion finanzen.net