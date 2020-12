Zalando steigert in Cyber Week GMV um 35% - über 1 Million Neukunden

Aktien in diesem Artikel Zalando 82,00 EUR

0,00% Charts

News

Analysen

Dabei profitierte der Berliner MDAX -Konzern von der signifikanten Steigerung bei Neukunden und -kundinnen sowie einem starken Zuwachs sowohl im Partnerprogramm als auch bei der Zahl der angeschlossenen stationären Geschäfte. In diesem Jahr verlagern sich wegen coronabedingter Lockdown-Maßnahmen im Einzelhandel viele Umsätze beschleunigt vom Offline- in den Online-Bereich.

Das Bruttowarenvolumen (Gross Merchandise Volume, GMV) - also der Gesamtwert der über den Online-Marktplatz verkauften Waren inklusive Gebühreneinnahmen - stieg um rund 35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Zalando gewann während der Cyber Week mehr als 1 Million Neukunden, laut Mitteilung mehr als je zuvor. Die Cyber Week umfasst grob gerechnet den Zeitraum rund um Black Friday und Cyber Monday. Zu Spitzenzeiten habe der Konzern rund 7.500 Bestellungen pro Minute verzeichnet. Am häufigsten seien Laufhosen gekauft worden.

Der Anteil des Partnerprogramms am GMV betrug 30 Prozent inklusive der angeschlossenen stationären Geschäfte im Connected-Retail-Programm. Im Vorjahr waren es 20 Prozent, allerdings waren wesentlich weniger Einzelhändler an Zalandos Connected-Retail-Programm angeschlossen.

Laut Mitteilung nahmen 2020 mehr als 2.300 stationäre Einzelhandelsfilialen über das Connected-Retail-Programm an der Zalando Cyber Week teil. Allein im November seien mehr als 250 Filialen neu an die Zalando-Plattform angedockt worden. In Deutschland betrug der Anteil von Connected Retail am GMV während der Cyber Week im Schnitt 11 Prozent.

Zalando hat 2020 wegen der Corona-Pandemie die Plattform-Konditionen für stationäre Einzelhändler stark verbessert und weitet das Programm auf weitere Länder aus. Bis zum ersten Quartal 2021 verzichtet der Konzern auf Provisionsgebühren.

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images