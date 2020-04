BioNTech testet Corona-Impfstoff

€uro am Sonntag

von Redaktion €uro am Sonntag

Das Paul-Ehrlich-Institut genehmigte die Prüfung des Impfstoffprogramms des Mainzer Biotechunternehmens BioNTech zur Vorbeugung einer Corona-­Infektion. Mit der Genehmigung könnten die Tests schneller eingeleitet werden als erwartet, sagte BioNTech-Vorstandschef und Mitbegründer Ugur Sahin.

Die BioNTech-Aktie legte um 50 Prozent zu. In €uro am Sonntag vom 18. April wurde die Firma bereits als Profiteur der Pandemie eingestuft. Im März war der Kurs kurzzeitig im Hoch bis auf 102,65 Euro vorgeprescht. Seit Jahresbeginn kann der Titel ein Plus von rund 76 Prozent verbuchen.

