DAX24.132 +0,7%Est505.679 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,20 -4,7%Nas23.835 +0,5%Bitcoin91.438 -1,1%Euro1,1512 -0,1%Öl64,69 -0,2%Gold3.978 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Amazon 906866 BYD A0M4W9 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Humanoid Global A41B76 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Über 24.000 Punkten: DAX letztlich höher -- US-Börsen schließen uneins -- Palantir steigert Umsatz und Gewinn -- OpenAI, Amazon, ON Semiconductor, Berkshire Hathaway im Fokus
Top News
Ausblick: AMD (Advanced Micro Devices) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: AMD (Advanced Micro Devices) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: Beyond Meat präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Ausblick: Beyond Meat präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Steinmeier informiert sich über Impfstoffforschung in Ghana

04.11.25 05:49 Uhr

ACCRA (dpa-AFX) - Am zweiten Tag seines Besuches in Ghana fliegt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in die zweitgrößte Stadt Kumasi. Er will sich dort über die deutsch-ghanaischen Zusammenarbeit in den Bereichen Ausbildung und Wissenschaft informieren. Ein Schwerpunkt wird die Impfstoffforschung sein.

Wer­bung

Dafür besucht Steinmeier das Kumasi Zentrum für gemeinschaftliche Forschung. Der Bundespräsident wird auf seiner Afrika-Reise unter anderem von Christian Drosten begleitet, dem Direktor des Instituts für Virologie an der Charité in Berlin. Der Virologe war durch seine Analysen während der Corona-Pandemie bundesweit bekanntgeworden.

Steinmeier will auch ein Berufsbildungszentrum besuchen, das praxisnahe Ausbildungsgänge in Bereichen wie Elektrotechnik, Maschinenbau und Informationstechnologie anbietet. Am Vortag hatte Ghanas Präsident John Mahama angeboten, Deutschland bei der Lösung seines Fachkräfteproblems zu helfen.

Der Bundespräsident will zum Abschluss dem König der Aschanti, Otumfuo Osei Tutu II., seine Aufwartung machen. Obwohl Ghana eine Demokratie ist, ist er noch immer ein einflussreicher regionaler Herrscher./sk/DP/nas