Stellantis Aktie News: EURO STOXX 50 Aktie Stellantis am Dienstagmittag in Grün

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Stellantis. Im XETRA-Handel gewannen die Stellantis-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Das Papier von Stellantis legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 12,45 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Stellantis-Aktie sogar auf 12,62 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 12,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 194.697 Stellantis-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.03.2024 bei 27,33 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 119,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der Stellantis-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,34 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Stellantis-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,21 EUR. Im Vorjahr hatte Stellantis 1,55 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 19,67 EUR für die Stellantis-Aktie aus.

Am 03.03.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,79 EUR, nach 0,79 EUR im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 28,59 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Stellantis wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 19.02.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 25.02.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,84 EUR je Stellantis-Aktie.

