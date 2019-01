Google hat offenbar rund 20 Milliarden Euro auf die Bermudas transferiert

Google hat im Jahr 2017 22,7 Milliarden Dollar durch ein niederländisches Shell -Unternehmen nach Bermuda verlegt. Dies ist Teil einer Vereinbarung, die es Google ermöglicht, seine Steuerrechnungen für ausländische Staatsangehörige zu reduzieren, wie die bei der niederländischen Handelskammer eingereichten Unterlagen belegen.Der Betrag, der über Google Netherlands Holdings BV übertragen wurde, betrug rund 4 Milliarden Euro mehr als im Jahr 2016, wie die am 21. Dezember eingereichten Dokumente zeigten.

"Wir zahlen alle fälligen Steuern und halten die Steuergesetze in jedem Land ein, in dem wir weltweit tätig sind", sagte Google in einer Erklärung. "Google zahlt wie andere multinationale Unternehmen den überwiegenden Teil seiner Körperschaftsteuer in seinem Heimatland. Wir haben in den letzten zehn Jahren einen globalen effektiven Steuersatz von 26 Prozent entrichtet."

Seit mehr als einem Jahrzehnt erlaubt das Arrangement dem Google-Besitzer Alphabet, einen einstelligen effektiven Steuersatz für seine Gewinne in den USA zu erwirtschaften, der rund einem Viertel des durchschnittlichen Steuersatzes in seinen Überseemärkten entspricht.

Die niederländische Tochtergesellschaft wird verwendet, um Einnahmen aus außerhalb der USA erzielten Lizenzgebühren an Google Ireland Holdings zu übertragen, eine in Bermuda ansässige Tochtergesellschaft, bei der Unternehmen keine Einkommenssteuer zahlen.

Steuerschlupfloch "Double Irish, Dutch Sandwich"

Die Steuerstrategie, bekannt als "Double Irish, Dutch Sandwich", ist legal und erlaubt Google, die US-Einkommensteuer oder die europäische Quellensteuer auf die Fonds, die den Großteil ihrer Gewinne in Übersee ausmachen, zu vermeiden.

Unter dem Druck der Europäischen Union und der Vereinigten Staaten entschied sich Irland jedoch 2014, die Vereinbarung auslaufen zu lassen und die Steuervorteile von Google im Jahr 2020 zu beenden.

Die Google Netherlands Holdings BV zahlte in den Niederlanden im Jahr 2017 Steuern in Höhe von 3,4 Millionen Euro. Dies belegen die Bruttogewinne von 13,6 Millionen Euro.

Reuters

Bildquellen: Denis Linine / Shutterstock.com, ricochet64 / Shutterstock.com, tanuha2001 / Shutterstock.com