Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors präsentiert sich am Vormittag fester

Steyr Motors im Fokus

Die Aktie von Steyr Motors gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Steyr Motors-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 50,60 EUR.

Um 09:04 Uhr sprang die Steyr Motors-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 50,60 EUR zu. In der Spitze gewann die Steyr Motors-Aktie bis auf 51,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 51,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 773 Steyr Motors-Aktien gekauft oder verkauft.

Im Jahr 2024 erhielten Steyr Motors-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,550 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,915 EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Steyr Motors am 23.10.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 22.10.2026.

Experten taxieren den Steyr Motors-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,65 EUR je Aktie.

