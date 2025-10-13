Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Montagnachmittag mit Aufschlag

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Steyr Motors. Die Steyr Motors-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 51,00 EUR.

Die Steyr Motors-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:45 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 51,00 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Steyr Motors-Aktie bei 51,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 51,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.136 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.

Für Steyr Motors-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,915 EUR ausgeschüttet werden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 22.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,65 EUR je Steyr Motors-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie

Steyr Motors: Spannung baut sich auf

Steyr Motors: Reichlich Potenzial

Steyr Motors: Starke Stütze für die Mittelfristziele