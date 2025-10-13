DAX24.358 +0,5%Est505.558 +0,5%MSCI World4.284 +1,1%Top 10 Crypto15,80 +3,1%Nas22.637 +2,0%Bitcoin98.872 -0,4%Euro1,1569 -0,4%Öl63,70 +2,6%Gold4.094 +1,9%
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Montagnachmittag mit Aufschlag

13.10.25 16:08 Uhr
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Montagnachmittag mit Aufschlag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Steyr Motors. Die Steyr Motors-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 51,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Steyr Motors
51,20 EUR 0,20 EUR 0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Steyr Motors-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:45 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 51,00 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Steyr Motors-Aktie bei 51,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 51,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.136 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.

Für Steyr Motors-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,915 EUR ausgeschüttet werden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 22.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,65 EUR je Steyr Motors-Aktie.

Redaktion finanzen.net

