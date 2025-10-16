Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors büßt am Vormittag ein

Blick auf Steyr Motors-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Steyr Motors. Die Steyr Motors-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,8 Prozent auf 49,00 EUR ab.

Die Steyr Motors-Aktie musste um 09:05 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 49,00 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Steyr Motors-Aktie bisher bei 49,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 49,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 596 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.

Nachdem Steyr Motors seine Aktionäre 2024 mit 0,550 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,915 EUR je Aktie ausschütten.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 23.10.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 22.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Steyr Motors.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,65 EUR je Aktie belaufen.

