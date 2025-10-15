Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Mittwochvormittag im Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Steyr Motors. Das Papier von Steyr Motors gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 50,20 EUR abwärts.
Die Steyr Motors-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:04 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 50,20 EUR. Der Kurs der Steyr Motors-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 50,20 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 50,20 EUR. Der Tagesumsatz der Steyr Motors-Aktie belief sich zuletzt auf 11 Aktien.
Nachdem Steyr Motors seine Aktionäre 2024 mit 0,550 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,915 EUR je Aktie ausschütten.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Steyr Motors wird am 23.10.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 22.10.2026.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,65 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
