Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Mittwochmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Steyr Motors. Die Steyr Motors-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,2 Prozent auf 49,50 EUR ab.

Das Papier von Steyr Motors befand sich um 11:47 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,2 Prozent auf 49,50 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Steyr Motors-Aktie ging bis auf 49,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 50,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 9.947 Steyr Motors-Aktien.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,915 EUR, nach 0,550 EUR im Jahr 2024.

Voraussichtlich am 23.10.2025 dürfte Steyr Motors Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Steyr Motors-Anleger Experten zufolge am 22.10.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,65 EUR je Aktie belaufen.

