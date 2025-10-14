Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors wird am Dienstagnachmittag ausgebremst
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Steyr Motors. Die Steyr Motors-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 50,00 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Steyr Motors-Aktie musste um 15:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 50,00 EUR abwärts. Die Steyr Motors-Aktie gab in der Spitze bis auf 50,00 EUR nach. Bei 50,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Steyr Motors-Aktien beläuft sich auf 11.640 Stück.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR an Steyr Motors-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,915 EUR.
Voraussichtlich am 23.10.2025 dürfte Steyr Motors Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 22.10.2026.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Steyr Motors-Gewinn in Höhe von 1,65 EUR je Aktie aus.
