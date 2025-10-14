DAX24.232 -0,6%Est505.551 -0,3%MSCI World4.278 -0,2%Top 10 Crypto15,68 -1,7%Nas22.549 -0,6%Bitcoin96.832 -2,8%Euro1,1605 +0,3%Öl62,25 -1,8%Gold4.132 +0,5%
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors wird am Dienstagnachmittag ausgebremst

14.10.25 16:08 Uhr
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors wird am Dienstagnachmittag ausgebremst

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Steyr Motors. Die Steyr Motors-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 50,00 EUR.

Steyr Motors
50,20 EUR 0,20 EUR 0,40%
Die Steyr Motors-Aktie musste um 15:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 50,00 EUR abwärts. Die Steyr Motors-Aktie gab in der Spitze bis auf 50,00 EUR nach. Bei 50,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Steyr Motors-Aktien beläuft sich auf 11.640 Stück.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR an Steyr Motors-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,915 EUR.

Voraussichtlich am 23.10.2025 dürfte Steyr Motors Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 22.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Steyr Motors-Gewinn in Höhe von 1,65 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

