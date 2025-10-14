Steyr Motors Aktie News: Anleger schicken Steyr Motors am Dienstagvormittag ins Plus
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Steyr Motors. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 51,00 EUR zu.
Werte in diesem Artikel
Um 09:04 Uhr stieg die Steyr Motors-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 51,00 EUR. In der Spitze gewann die Steyr Motors-Aktie bis auf 51,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 50,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 42 Steyr Motors-Aktien gekauft oder verkauft.
Steyr Motors-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,915 EUR belaufen.
Die Steyr Motors-Bilanz für Q3 2025 wird am 23.10.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Steyr Motors möglicherweise am 22.10.2026 präsentieren.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Steyr Motors-Gewinn in Höhe von 1,65 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie
Steyr Motors: Spannung baut sich auf
Steyr Motors: Reichlich Potenzial
Ausgewählte Hebelprodukte auf Steyr Motors
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Steyr Motors
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com
Nachrichten zu Steyr Motors
Analysen zu Steyr Motors
Keine Analysen gefunden.