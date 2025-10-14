Steyr Motors Aktie News: Anleger schicken Steyr Motors am Dienstagvormittag ins Plus

So entwickelt sich Steyr Motors

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Steyr Motors. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 51,00 EUR zu.

Um 09:04 Uhr stieg die Steyr Motors-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 51,00 EUR. In der Spitze gewann die Steyr Motors-Aktie bis auf 51,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 50,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 42 Steyr Motors-Aktien gekauft oder verkauft.

Steyr Motors-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,915 EUR belaufen.

Die Steyr Motors-Bilanz für Q3 2025 wird am 23.10.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Steyr Motors möglicherweise am 22.10.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Steyr Motors-Gewinn in Höhe von 1,65 EUR je Aktie aus.

