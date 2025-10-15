DAX24.203 -0,1%Est505.608 +1,0%MSCI World4.321 +1,0%Top 10 Crypto15,20 -1,3%Nas22.786 +1,2%Bitcoin95.627 -2,0%Euro1,1634 +0,2%Öl62,06 -0,4%Gold4.201 +1,4%
So entwickelt sich Steyr Motors

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Nachmittag billiger

15.10.25 16:08 Uhr
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Nachmittag billiger

Die Aktie von Steyr Motors gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Steyr Motors-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 49,60 EUR.

Die Steyr Motors-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 2,0 Prozent auf 49,60 EUR nach. In der Spitze fiel die Steyr Motors-Aktie bis auf 49,20 EUR. Mit einem Wert von 50,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Steyr Motors-Aktie belief sich zuletzt auf 16.927 Aktien.

Nachdem Steyr Motors seine Aktionäre 2024 mit 0,550 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,915 EUR je Aktie ausschütten.

Am 23.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Steyr Motors veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 22.10.2026.

Experten taxieren den Steyr Motors-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,65 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

