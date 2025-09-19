Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Montagvormittag mit Einbußen

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Steyr Motors. Das Papier von Steyr Motors gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 53,40 EUR abwärts.

Die Steyr Motors-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 1,5 Prozent auf 53,40 EUR ab. Die Steyr Motors-Aktie gab in der Spitze bis auf 52,80 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 53,00 EUR. Zuletzt wechselten 2.361 Steyr Motors-Aktien den Besitzer.

Nach 0,550 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,000 EUR je Steyr Motors-Aktie.

Die Steyr Motors-Bilanz für Q3 2025 wird am 23.10.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Steyr Motors-Anleger Experten zufolge am 22.10.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,63 EUR je Steyr Motors-Aktie.

