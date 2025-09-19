Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Montagvormittag mit Einbußen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Steyr Motors. Das Papier von Steyr Motors gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 53,40 EUR abwärts.
Die Steyr Motors-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 1,5 Prozent auf 53,40 EUR ab. Die Steyr Motors-Aktie gab in der Spitze bis auf 52,80 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 53,00 EUR. Zuletzt wechselten 2.361 Steyr Motors-Aktien den Besitzer.
Nach 0,550 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,000 EUR je Steyr Motors-Aktie.
Die Steyr Motors-Bilanz für Q3 2025 wird am 23.10.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Steyr Motors-Anleger Experten zufolge am 22.10.2026 werfen.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,63 EUR je Steyr Motors-Aktie.
