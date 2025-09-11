DAX23.613 -0,1%ESt505.370 +0,2%Top 10 Crypto16,08 +1,8%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.527 +0,1%Euro1,1688 -0,1%Öl67,29 -0,5%Gold3.618 -0,6%
Steyr Motors: Starke Stütze für die Mittelfristziele

11.09.25 11:04 Uhr

SmartCaps ist ein Angebot des redaktionellen Partners StockXperts.
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Mit der C2-Emissionszertifizierung erhält Steyr Motors Zugang zum weltweit größten Schiffbaumarkt. Damit eröffnet sich das Unternehmen ein zusätzliches Auftragspotenzial von mindestens 100 Mio. EUR bis 2030.

Steyr Motors hat in China die zentrale C2-Emissionszertifizierung für Schiffsmotoren erhalten und damit einen entscheidenden Zugang zum weltweit größten maritimen Schiffsbaumarkt erhalten, der 74 Prozent aller globalen Neubauaufträge und 63 Prozent des Auftragsbestands auf sich vereint. Die Zertifizierung ist Grundlage für den Einsatz von Schiffsmotoren in der Binnenschifffahrt und in küstennahen Anwendungen. Für den österreichischen Motorenbauer eröffnet sich hier ein adressierbarer Markt von rund 40 Tsd. Motoren pro Jahr im Wert von ca. 5 Mrd. Euro. Das Management rechnet dadurch bis 2030 mit einem zusätzlichem Auftragspotenzial von mindestens 100 Mio. Euro sowie einem wachsenden und margenstarken After-Sales-Geschäft. Damit sieht sich das Unternehmen auf Kurs, seine mittelfristigen Ziele für 2027 mit 140 Mio. Euro Umsatz und 40 Mio. Euro EBIT zu erreichen, wenn nicht zu übertreffen.

Die Meldung des Unternehmens finden sie hier:

zum Artikel